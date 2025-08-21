закрыть
Путинисту Филиппу Киркорову поставили окончательный диагноз

12
  • 21.08.2025, 11:21
  • 7,860
Путинисту Филиппу Киркорову поставили окончательный диагноз
Филипп Киркоров

Артист столкнулся с новыми проблемами.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, имеет серьезные проблемы со здоровьем, пишет «Главред».

Как сообщают российские СМИ, путинисту диагностировали диабет второго типа, поэтому он нуждается в препаратах.

«Певец жалуется на слабость, постоянное чувство жажды и ватные ноги. Из-за этого он пока не может вернуться к выступлениям — ближайшие запланированы только на февраль 2026-го. Вдобавок поп-король страдает перепадами настроения от раздражительности до апатии. Врачи пытались посоветовать ему диету, но Киркоров наотрез отказывается», - рассказали в СМИ.

Оказалось, диагноз ему поставили после того, как он обжегся на концерте в Санкт-Петербурге.

«Раны долго не затягивались — такое бывает при диабете, поэтому медики отправили Филиппа Бедросовича на анализы, где догадки подтвердились. Теперь ему ежедневно колют инсулин», - добавили в СМИ.

