«В тамбур, что ли, свое авто ставить?» 21.08.2025, 11:35

1,200

В Боровлянах на несколько месяцев исчезнет парковка — без спроса жителей.

Вот уже несколько месяцев жители Боровлян наблюдают за работами вдоль дороги Р40. Именно через этот регион прокладывают водопроводную систему для Минска. Совсем скоро работы начнутся уже в агрогородке Лесной — жители улицы Троицкой не особо рады видеть около своих домов строительную технику, тем более что им предстоит на несколько месяцев лишиться парковки, пишет «Прысталічча».

Работы будут проводиться открытым способом, то есть с перекопкой земли и временным ограничением парковки, и начнутся уже через пару недель, планируется завершить их примерно за четыре месяца.

На встрече 19 августа председатель сельисполкома и представители УКС Минского горисполкома объяснили, что работы неизбежны, а разрешение жителей для этого не требуется. Вопросы жителей касались сохранения парковки, состояния территории после строительства и возможности выбора альтернативного маршрута водопровода.

— В тамбур, что ли, свое авто ставить? Бред какой-то… Да и почему вообще решили вести через наш регион? Можно было бы рассмотреть другие варианты, где не мешают людям. Тем более воду ведут для кого? Для ЖК «Северный берег», насколько нам известно, значит, деньги бы нашли, — высказали мнение жители Боровлян.

Представители УКС пояснили, что другие варианты привели бы к отключению воды для тысяч людей, так что выбранное решение является оптимальным и уже согласовано с проектным институтом и Госстройнадзором.

После завершения работ парковочные места вернут, однако укладывать асфальт зимой невозможно — его сделают позже. Деревья, посаженные жителями вдоль дороги, частично срубят, но молодые саженцы перевезут с корневой системой для пересадки по усмотрению жителей. Идею установки шумозащитного экрана отклонили, объяснив, что в населенных пунктах это экономически и технически нецелесообразно.

Кроме того, жители обратили внимание на опасный угол ограждения стройплощадки при выезде на Р40. Подрядчик обязался исправить этот участок, чтобы снизить риск аварий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com