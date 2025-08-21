Что делает человека «крутым» 1 21.08.2025, 11:53

1,840

Ученые назвали шесть главных черт.

Будь вы в Минске, Сеуле или Сан-Франциско – желание выглядеть «крутым» универсально. Но что именно означает это качество? Исследование, опубликованное в Journal of Experimental Psychology: General, собрало ответы почти 6000 человек из 12 стран, и были выделены шесть основных черт «крутой» личности, пишет liga.net.

Автономия

Большинство людей придерживаются правил и стараются делать то, что от них ожидают. А вот «крутые» идут своим путем.

Вспомните Стива Джобса, который игнорировал отраслевые стандарты и помог создать Macintosh, iTunes и iPhone – вещи, изменившие наше отношение к технологиям, музыке и общению.

Крутые ребята – это не просто бунтари. Они нарушают правила так, чтобы это выглядело уместно и полезно – как Робин Гуд, грабивший богатых, чтобы накормить бедных.

Открытость новому

Крутые люди ставят под сомнение устоявшиеся нормы, чтобы искать необычные идеи и опыт. Альберт Эйнштейн стал одним из самых влиятельных и «крутых» ученых, потому что предложил новый способ осмысления мира.

Любовь к приключениям

Вместо комфорта и безопасности «крутые» ищут что-то новое, рискованное и захватывающее.

Литературный персонаж Дин Мориарти стал иконой «крутости» благодаря неустанному поиску новых людей, мест и приключений в романе Джека Керуака «В дороге».

Энтони Бурден задал стандарт кулинарной «крутости», путешествуя по миру в поисках самых интересных блюд и заведений.

Гедонизм

Крутые знают, как наслаждаться жизнью. Они гоняются за удовольствиями момента, не слишком задумываясь о будущем.

Вспомните, например, Дженис Джоплин, Жана-Мишеля Баскиа или Тупака Шакура, чья экстравагантная жизнь стала частью их жизненного мифа.

Экстраверсия

Быть крутым означает быть заметным. Такие люди идут своим путем, но делятся идеями, стилем, опытом с другими – а теперь еще и онлайн.

Дуэйна «Скала» Джонсона считают «крутым», потому что он объединяет спортсменов, бизнесменов, музыкантов, актеров и даже героев Disney.

Властность

Крутые люди привлекают внимание и влияют на окружающих не силой, а харизмой.

И именно благодаря сочетанию экстраверсии и харизмы они становятся агентами перемен. Бейонсе задает тренды в музыке, моде, феминизме и социальных дискуссиях уже более 20 лет, так же как Мохаммед Али революционизировал спорт и борьбу за права чернокожих своей уверенностью и убежденностью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com