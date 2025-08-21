Что делает человека «крутым»1
Ученые назвали шесть главных черт.
Будь вы в Минске, Сеуле или Сан-Франциско – желание выглядеть «крутым» универсально. Но что именно означает это качество? Исследование, опубликованное в Journal of Experimental Psychology: General, собрало ответы почти 6000 человек из 12 стран, и были выделены шесть основных черт «крутой» личности, пишет liga.net.
Автономия
Большинство людей придерживаются правил и стараются делать то, что от них ожидают. А вот «крутые» идут своим путем.
Вспомните Стива Джобса, который игнорировал отраслевые стандарты и помог создать Macintosh, iTunes и iPhone – вещи, изменившие наше отношение к технологиям, музыке и общению.
Крутые ребята – это не просто бунтари. Они нарушают правила так, чтобы это выглядело уместно и полезно – как Робин Гуд, грабивший богатых, чтобы накормить бедных.
Открытость новому
Крутые люди ставят под сомнение устоявшиеся нормы, чтобы искать необычные идеи и опыт. Альберт Эйнштейн стал одним из самых влиятельных и «крутых» ученых, потому что предложил новый способ осмысления мира.
Любовь к приключениям
Вместо комфорта и безопасности «крутые» ищут что-то новое, рискованное и захватывающее.
Литературный персонаж Дин Мориарти стал иконой «крутости» благодаря неустанному поиску новых людей, мест и приключений в романе Джека Керуака «В дороге».
Энтони Бурден задал стандарт кулинарной «крутости», путешествуя по миру в поисках самых интересных блюд и заведений.
Гедонизм
Крутые знают, как наслаждаться жизнью. Они гоняются за удовольствиями момента, не слишком задумываясь о будущем.
Вспомните, например, Дженис Джоплин, Жана-Мишеля Баскиа или Тупака Шакура, чья экстравагантная жизнь стала частью их жизненного мифа.
Экстраверсия
Быть крутым означает быть заметным. Такие люди идут своим путем, но делятся идеями, стилем, опытом с другими – а теперь еще и онлайн.
Дуэйна «Скала» Джонсона считают «крутым», потому что он объединяет спортсменов, бизнесменов, музыкантов, актеров и даже героев Disney.
Властность
Крутые люди привлекают внимание и влияют на окружающих не силой, а харизмой.
И именно благодаря сочетанию экстраверсии и харизмы они становятся агентами перемен. Бейонсе задает тренды в музыке, моде, феминизме и социальных дискуссиях уже более 20 лет, так же как Мохаммед Али революционизировал спорт и борьбу за права чернокожих своей уверенностью и убежденностью.