Путин ответил на предложения Трампа 1 Дмитрий Фурса

21.08.2025, 11:58

2,536

Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Сегодня ночью ракеты и дроны вновь полетели на головы мирных украинских городов.

Киев, Львов, даже Мукачево. Но основная пораженная цель, где не работает никакое ПВО, это Трамп.

На самом деле Путин публично и показательно унизил Трампа. Почему он это решил сделать сейчас — кто его знает. Что там в этой голове — никто не разберет. Но факт остается фактом.

Не прошло и недели после красной дорожки. После американских солдат на коленях. А Путин в один день отбросил все, на что надеялся Трамп и что он видел как свою победу.

Россияне заявили, что никакой встречи Путина и Зеленского не будет. Отбросили вариант с гарантиями, о которых союзники так живо говорили. Еще и на эту тему выпустив из клетки своего ручного мишку Дмитрия Медведева, которого, может, специально для этого вывели из запоя. А потом ударили по украинским городам. А они воздерживались от этого несколько недель, стараясь не раздражать Трампа. Но ударили. Чтобы поставить жирную точку.

И каждое из этих событий по отдельности, особенно сольное выступление Дмитрия Медведева, могли бы быть случайностью. Но ведь не все вместе. В один день.

Вот что происходит, когда Путин чувствует слабость. А он почувствовал ее на Аляске. Трамп сделал все для этого.

Может, теперь Трамп наконец поймет, что вести переговоры с Путиным можно только с позиции силы? Должен же он наконец-то когда-то это понять? Ну, черт возьми!

Чтобы Путин сел за стол переговоров по-настоящему, нужны санкции и оружие, а не красная дорожка.

Сегодня ночью он бил по украинцам. Но унизил он Трампа. И США. И должна же Америка от этого устать?

И да, рабов в рай не пускают. Так говорят в Украине. И надо об этом рассказать Дональду. И Трамп, если действительно хочет в рай, если он в него верит и искренне надеется туда попасть, должен понять, что между ним и раем стоит Путин. Место которого в аду. И надо сделать все, чтобы его туда отправить. А иначе и Трампу не попасть в рай.

Дмитрий Фурса, «Фейсбук»

