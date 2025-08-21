Wildberries меняет правила доставки для белорусов 21.08.2025, 12:11

Посылку можно получить под дверь.

Wildberries расширил функционал курьерской доставки товаров по Беларуси. Теперь курьер сможет оставить их у двери покупателя. Об этом Office Life рассказали в компании.

Прибыв по адресу, курьер отправит уведомление клиенту маркетплейса, после чего тот сможет забрать свой заказ. При этом пользователи маркетплейса смогут самостоятельно выбирать, какие товары из общего заказа доставит курьер, а какие останутся на хранении в пункте выдачи заказов.

Что касается оплаты товара, как уточнили в Wildberries, при такой доставке пользователям маркетплейса доступна постоплата. После получения заказа деньги автоматически списываются через приложение, как в случае с оформлением доставки через ПВЗ.

Функция «доставка по клику» с опцией «оставить у двери» будет работать не только в Минске, но и в других городах Беларуси.

По словам директора Wildberries в Беларуси Дениса Семенкова, ежедневно в стране осуществляется более 7,5 тыс. доставок по клику. Это самый высокий показатель среди стран за пределами России, где уже работает данный сервис.

