Wildberries меняет правила доставки для белорусов
- 21.08.2025, 12:11
Посылку можно получить под дверь.
Wildberries расширил функционал курьерской доставки товаров по Беларуси. Теперь курьер сможет оставить их у двери покупателя. Об этом Office Life рассказали в компании.
Прибыв по адресу, курьер отправит уведомление клиенту маркетплейса, после чего тот сможет забрать свой заказ. При этом пользователи маркетплейса смогут самостоятельно выбирать, какие товары из общего заказа доставит курьер, а какие останутся на хранении в пункте выдачи заказов.
Что касается оплаты товара, как уточнили в Wildberries, при такой доставке пользователям маркетплейса доступна постоплата. После получения заказа деньги автоматически списываются через приложение, как в случае с оформлением доставки через ПВЗ.
Функция «доставка по клику» с опцией «оставить у двери» будет работать не только в Минске, но и в других городах Беларуси.
По словам директора Wildberries в Беларуси Дениса Семенкова, ежедневно в стране осуществляется более 7,5 тыс. доставок по клику. Это самый высокий показатель среди стран за пределами России, где уже работает данный сервис.