Forbes: Маска заподозрили в жульничестве 21.08.2025, 12:17

Илон Маск

Действительно ли автомобили Tesla готовы стать полностью автономными?

За последние девять лет миллиардер Илон Маск многократно заявлял, что автомобили Tesla способны полностью управляться без участия человека. Теперь эти заявления ставятся под сомнение, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Федеральный суд в Сан-Франциско разрешил коллективный иск владельцев Tesla против компании за завышенные обещания Маска и самой компании относительно автономности автомобилей, датируемые 2016 годом.

Иск стал новым ударом по планам Маска позиционировать Tesla как лидера в области искусственного интеллекта и автономного вождения на фоне снижения продаж электромобилей: в первой половине 2025 года продажи упали на 13%.

В 2016 году Маск обещал, что все новые автомобили Tesla будут оснащены оборудованием для полной автономности уровня 5. На практике системы обеспечивают лишь поддержку водителя (уровень 2), и водителю необходимо быть готовым взять управление на себя.

Недавний федеральный процесс в Майами подтвердил ответственность Tesla за смертельную аварию 2019 года, когда автопилот был активен, и компания должна выплатить $243 млн. В Калифорнии Tesla может временно лишиться права продажи автомобилей, если суд сочтет, что компания вводила потребителей в заблуждение относительно возможностей автопилота.

Эксперты указывают, что Маск и Tesla продолжают преувеличивать возможности автопилота, тогда как настоящие роботакси функционируют только у конкурентов, например Waymo. В пилотной программе Tesla в Остине автомобили с человеческим и удаленным контролем с трудом справляются с дорожными условиями.

Акции Tesla упали на 1,8% до $329,31, с начала года — на 18%.

