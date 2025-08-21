Белорус продал BMW, а потом его же и выкрал 21.08.2025, 12:27

Очень хитрым способом.

В милицию обратился минчанин, у которого ночью пропал кроссовер BMW X5, припаркованный на улице Неманской. Выяснилось: эту машину он купил две недели назад, пишет Onliner.

— Он приобрел BMW у 25-летнего жителя Минщины, получив сразу лишь один ключ. Второй продавец привез незадолго до похищения. Таким способом он узнавал место жительства нового владельца, — рассказывают в МВД. — Ночью через несколько дней молодой человек при помощи третьего (сервисного) ключа открыл машину и направился в Россию. С использованием систем видеонаблюдения во взаимодействии с российскими полицейскими удалось установить его передвижения по Смоленской области и Москве. Там мужчина передал машину знакомому для дальнейшей реализации, умолчав, что она краденая.

Подозреваемого задержали, когда он вернулся в Беларусь. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com