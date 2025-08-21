Белорус продал BMW, а потом его же и выкрал
- 21.08.2025, 12:27
Очень хитрым способом.
В милицию обратился минчанин, у которого ночью пропал кроссовер BMW X5, припаркованный на улице Неманской. Выяснилось: эту машину он купил две недели назад, пишет Onliner.
— Он приобрел BMW у 25-летнего жителя Минщины, получив сразу лишь один ключ. Второй продавец привез незадолго до похищения. Таким способом он узнавал место жительства нового владельца, — рассказывают в МВД. — Ночью через несколько дней молодой человек при помощи третьего (сервисного) ключа открыл машину и направился в Россию. С использованием систем видеонаблюдения во взаимодействии с российскими полицейскими удалось установить его передвижения по Смоленской области и Москве. Там мужчина передал машину знакомому для дальнейшей реализации, умолчав, что она краденая.
Подозреваемого задержали, когда он вернулся в Беларусь. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.