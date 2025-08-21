Политолог: Путин боится личной встречи с Зеленским
- 21.08.2025, 12:34
Это разрушит мифы Кремля и станет для него поражением.
В Белом доме обсуждали подготовку личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Но Кремль дал понять: к диалогу Путин не готов, ведь сама встреча означала бы признание реальности, которую он годами отрицал.
Об этом в эфире FREEДОМ заявил кандидат политических наук Ярослав Телешун.
Эксперт подчеркнул: российский диктатор боится, что личный разговор с Зеленским разрушит мифы Кремля и станет поражением для Путина.