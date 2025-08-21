закрыть
21 августа 2025, четверг, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Путин боится личной встречи с Зеленским

  • 21.08.2025, 12:34
Политолог: Путин боится личной встречи с Зеленским

Это разрушит мифы Кремля и станет для него поражением.

В Белом доме обсуждали подготовку личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Но Кремль дал понять: к диалогу Путин не готов, ведь сама встреча означала бы признание реальности, которую он годами отрицал.

Об этом в эфире FREEДОМ заявил кандидат политических наук Ярослав Телешун.

Эксперт подчеркнул: российский диктатор боится, что личный разговор с Зеленским разрушит мифы Кремля и станет поражением для Путина.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев