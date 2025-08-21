Политолог: Путин боится личной встречи с Зеленским 21.08.2025, 12:34

Это разрушит мифы Кремля и станет для него поражением.

В Белом доме обсуждали подготовку личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Но Кремль дал понять: к диалогу Путин не готов, ведь сама встреча означала бы признание реальности, которую он годами отрицал.

Об этом в эфире FREEДОМ заявил кандидат политических наук Ярослав Телешун.

Эксперт подчеркнул: российский диктатор боится, что личный разговор с Зеленским разрушит мифы Кремля и станет поражением для Путина.

