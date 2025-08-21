Ученые рассказали о смелом искусстве древних людей 3 21.08.2025, 12:42

Художники сильно рисковали.

В новом исследовании, опубликованном в Journal of Field Archaeology, ученые описали наскальные рисунки из пещеры Эчеберри во французских Пиренеях. Картины, выполненные с использованием красной охры, черного угля и коричневой глины, изображают животных, человеческие фигуры и абстрактные символы. Однако самое интересное – это не сами рисунки, а то, как древние художники добирались до мест их создания, пишет techinsider.

Чтобы пройти внутрь, охотникам-собирателям приходилось ползти по щелям, спускаться по обрывам и пересекать крайне опасный уступ над так называемой «Впадиной ангела» – 16-метровую пропасть, уходящую вниз еще на 60. Малейшая ошибка могла стоить жизни.

Исследователи считают, что первобытные «спелеологи» использовали веревки, хотя сами они до наших дней не сохранились. Для освещения применялись сосновые факелы, обугленные кости и лампы из камня с животным жиром. Археологи также нашли кремневые орудия, которыми древние люди расширяли узкие проходы. По сути, это были зачатки современных технологий для исследования пещер.

Возраст найденных изображений – около 16 000 лет. Они выполнены красной охрой, древесным углем и глиной. На стенах видны лошади, бизоны, люди и загадочные символы. В более доступных залах рисунки крупнее и аккуратнее, а в глубине – грубее и проще. Возможно, первые предназначались для коллективных обрядов, а вторые создавались учениками-шаманами в рамках инициации.

По одной из версий, вся пещера могла служить «школой» для будущих духовных лидеров. Молодым посвящаемым нужно было преодолеть смертельно опасный путь, чтобы оставить на стенах свои рисунки. Это могло символизировать переход к новой роли в племени.

