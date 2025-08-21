ISW: Путин отказывается выполнять свое обещание, данное Трампу на Аляске 5 21.08.2025, 13:04

4,530

Владимир Путин и Дональд Трамп

Кремль ищет отговорки, чтобы не проводить встречу с Зеленским.

Во время своего визита на Аляску президент РФ обещал Трампу провести встречу с Зеленским сразу же после встречи лидеров Европы с президентом США в Белом доме. Однако уже сейчас Путин дает заднюю, отказываясь проводить встречу с президентом Украины как можно быстрее, сообщают аналитики из Института изучения войны (ISW).

Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ готов продолжать прямой диалог с Украиной в «стамбульском формате».

В текущем году Украина и РФ уже провели три раунда переговоров в Стамбуле. Самый главный результат тех встреч — обмен военнопленными. Теперь же Путин готов повысить уровень глав делегаций на этих встречах, но не более того.

Американские чиновники из администрации Трампа заявили, что еще на Аляске Путин давал обещания главе Белого дома встретиться с Зеленским как можно быстрее.

18 августа Трамп снова заявил, что Зеленский и Путин должны встретиться как можно быстрее. Лавров, возможно, пытался представить предложение Кремля о продолжении переговоров в рамках Стамбульского саммита и рабочих групп как выполнение обещания Путина Трампу провести двустороннюю встречу с Зеленским, которое он, по слухам, обещал Трампу.

Однако продолжение переговоров в рамках Стамбульского саммита — это далеко не двусторонняя встреча на уровне глав государств, и заявление Лаврова, вероятно, является частью постоянных усилий Кремля по затягиванию мирных переговоров и перекладыванию вины за задержки на Украину и Запад.

