«Лукашенко должен освободить всех политзаключенных без всяких условий»6
- 21.08.2025, 13:15
Только в этом случае он сможет сохранить экономику.
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне вернула на повестку дня разговоры о завершении войны. Эксперты считают, что мирный договор станет серьезным испытанием для российской военной экономики.
Что произойдет с экономикой Беларуси в случае подписания мирного соглашения? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экономистом и политическим обозревателем Дмитрием Болкунцом:
— Белорусская экономика вторична по отношению к российской. Очевидно, что даже завершение войны и подписание какого-либо мирного договора не будет означать сворачивание военной промышленности. Напротив, на какое-то время она только усилится, потому что, во-первых, нужно возобновить все военные запасы, которые были исчерпаны во время войны. Поэтому госзаказ будет действовать еще определённый период. Кроме того, Путин может готовиться к новой войне, накапливать ресурсы. Я бы полагал, что в ближайшее время сотрудничество только усилится.
Что касается влияния прекращения войны на белорусскую экономику, здесь многое будет зависеть от санкционной политики. Если США, например, начнут отменять санкции в отношении ряда российских предприятий, это может косвенно сказаться и на Беларуси.
Вопрос в том, какие санкции будут сняты, а какие останутся. Это предмет дискуссий. В то же время, если Беларусь действительно хотела бы выйти из изоляции и укрепить свой суверенитет, власти должны предпринять шаги по балансировке внешней торговли.
Для этого необходимы конкретные действия: освобождение всех политических заключенных без исключения, прекращение репрессий, закрытие уголовных дел и создание условий для возвращения тысяч белорусов на родину. Каждый должен иметь возможность спокойно вернуться домой без последствий.
Экономика не может развиваться под санкционным давлением. Не может развиваться туризм, когда в стране политзаключенные и репрессии.
После звонка Трампа Лукашенко, если он хотя бы немного думает своей головой, должен освободить всех политзаключенных в ближайшие дни и без всяких условий. Это стало бы основанием для сохранения того, что еще осталось в белорусской экономике и промышленности. В противном случае страна обречена на деградацию. Война заканчивается, но Беларусь не должна оставаться на обочине глобальных процессов между Европой, США, Россией и Украиной. Иначе ее просто сотрут, ее интересы будут растоптаны.