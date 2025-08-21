Культовую «пиратскую» франшизу ждет перезапуск 21.08.2025, 13:28

Орландо Блум надеется на возвращение оригинального состава в новых «Пиратах Карибского моря».

Франшизу «Пираты Карибского моря» ждет перезапуск, и известный актер Орландо Блум считает, что успех проекта зависит от возвращения всей команды, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Актер, сыгравший Уилла Тернера в четырех фильмах серии, что «ключ к победе» — это объединить Джонни Деппа, Киру Найтли и остальных звезд оригинала. «Все решает сценарий. Если получится собрать всех, я был бы только за», — отметил Блум.

Депп, исполнивший роль Джека Воробья, остается постоянным героем всех частей франшизы Джерри Брукхаймера. Блум и Найтли снимались в первых трех фильмах и вернулись в пятую часть «Мертвецы не рассказывают сказки».

«Нужно понять, как сделать это снова. Ввести женского персонажа, похожего на Джека? Пока не ясно», — сказал Блум, обсуждая и концепцию будущего проекта.

Хотя Брукхаймер уверен, что Депп вернется при хорошем сценарии, Кира Найтли исключила участие в долгих франшизах после опыта работы в «Пиратах»: «Это годы жизни, без контроля над графиком».

