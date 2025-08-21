В популярном канадском сериале показали часы «Луч» 21.08.2025, 14:03

Фотофакт.

Зрители канадского сериала «Быть Эрикой» заметили необычный аксессуар у главной героини. В третьем сезоне она несколько раз смотрит на часы, на которых написано «Луч». Начертание букв напоминает стиль, который использует одноименный белорусского бренд, заметило «Еврорадио».

Сериал закончил выходить на экраны больше 10 лет назад. Непонятно, попали ли белорусские часы в кадр случайно, или это «пасхалка» реквизитора.

Сериал «Быть Эрикой» рассказывает о путешествиях главной героини по своему прошлому. В такой тур ее отправляет психотерапевт, чтобы девушка могла исправить свои ошибки.

