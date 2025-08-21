В Бобруйске сносят дом раввина 21.08.2025, 14:15

Один из самых красивых деревянных домов города.

О сносе дома по улице Карла Либкнехта, 57 сообщил портал komkur.info.

Дом был возведен еще до революции на тогдашней Столыпинской улице. Соседнее здание зонального государственного архива было построено на остатках бывшей синагоги, поэтому наиболее вероятно, что этот роскошный дом рядом принадлежал семье раввина.

Крепкий дом имел угловой дворовый мезонин, происхождение которого не совсем понятно — напрашивается мысль о сукке, импровизированном шатре, в котором правоверные иудеи должны совершать трапезу, а в хорошую погоду и ночевать во время празднования Праздника кущей (Суккота).

Дом дошел до нашего времени в чрезвычайно хорошем состоянии, без перестроек: сохранилась застекленная веранда со двора, декор с резными подзорами, наличники с тонко выполненными коронами, двойные двери с фигурными филенками и накладными элементами, сложный кованый козырек над входом — ничего подобного больше в городе нет.

Если не брать во внимание знаменитый особняк купчихи Кацнельсон, который был выполнен по проекту профессионального архитектора, то дом по улице Карла Либкнехта, 57 — лучший образец жилой деревянной народной архитектуры в городе, а может даже во всей Могилевской области.

Как отмечает телеграм-канал «Спадчына», здание было обозначено как ценная деревянная застройка на историко-архитектурном опорном плане города — части генерального плана Бобруйска, которым определяется вся ценная застройка.

Тем не менее официального охранного статуса здание так и не получило, а перед сносом ни местные власти, ни краеведческий музей не побеспокоились о том, чтобы снять с дома и сохранить часть деревянного декора и козырек, как делают в Могилеве и Гомеле, где ситуация с сохранением деревянного зодчества также катастрофическая.

