На фронте в Украине заметили новый неизвестный БПЛА
- 21.08.2025, 14:21
Его удалось идентифицировать.
В Украине был зафиксирован новый беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения.
Фото неизвестного беспилотника опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестнов в своем Telegram-канале. Эксперт отметил, что пока не может идентифицировать БПЛА.
«Новый гость на фронтах. Если наш — напишите», — говорится в подписи к фото.
В комментариях люди отметили, что новый дрон напоминает Zala, однако есть отличия. Несколько комментаторов также указали на, вероятно, кустарное производство этого аппарата.
«У него может и названия не быть. Какой-то авиакружок наделал несколько десятков и дал на пробу, через неделю внесут модификации и выпустят другого вида», — написал один из подписчиков канала.
Некоторые также обратили внимание на антенны и на хвосте и на кончиках крыльев. Это натолкнуло людей на предположение, что БПЛА получил технологию MIMO — метод беспроводной связи, который использует несколько антенн для одновременной отправки и получения данных.
«Вчера видел такое на Сумщине. Думал, что наш. Летел низко, характерная форма хвоста бросилась в глаза. На мониторах не отображался. Думал, что наше что-то», — добавил один из комментаторов.
Позже «Флеш» добавил, что беспилотник был идентифицирован как украинский.
«Опознали, борт как наш. Неудивительно, что столько Friendly Fire. Моделей очень много летает», — написал он.