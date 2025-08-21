На фронте в Украине заметили новый неизвестный БПЛА 21.08.2025, 14:21

2,900

Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Его удалось идентифицировать.

В Украине был зафиксирован новый беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения.

Фото неизвестного беспилотника опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестнов в своем Telegram-канале. Эксперт отметил, что пока не может идентифицировать БПЛА.

Фото: Сергей Флэш/ Telegram

«Новый гость на фронтах. Если наш — напишите», — говорится в подписи к фото.

В комментариях люди отметили, что новый дрон напоминает Zala, однако есть отличия. Несколько комментаторов также указали на, вероятно, кустарное производство этого аппарата.

«У него может и названия не быть. Какой-то авиакружок наделал несколько десятков и дал на пробу, через неделю внесут модификации и выпустят другого вида», — написал один из подписчиков канала.

Некоторые также обратили внимание на антенны и на хвосте и на кончиках крыльев. Это натолкнуло людей на предположение, что БПЛА получил технологию MIMO — метод беспроводной связи, который использует несколько антенн для одновременной отправки и получения данных.

«Вчера видел такое на Сумщине. Думал, что наш. Летел низко, характерная форма хвоста бросилась в глаза. На мониторах не отображался. Думал, что наше что-то», — добавил один из комментаторов.

Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Позже «Флеш» добавил, что беспилотник был идентифицирован как украинский.

«Опознали, борт как наш. Неудивительно, что столько Friendly Fire. Моделей очень много летает», — написал он.

