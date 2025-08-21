ВСУ провели спецоперацию в Джанкое: поражены российские поезда с горючим 6 21.08.2025, 14:28

4,036

Нарушена логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Силы специальных операций ВС Украины в ночь на 21 августа успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Спецоперация: нарушена логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму», - пояснили военные.

По данным Генштаба, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой.

Операция состоялась в ночь на 21 августа, когда спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.

«В результате специальных действий затруднено обеспечение южной группировки российских войск. Силы специальных операций: Всегда за чертой!», - добавили в штабе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com