закрыть
21 августа 2025, четверг, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ провели спецоперацию в Джанкое: поражены российские поезда с горючим

6
  • 21.08.2025, 14:28
  • 4,036
ВСУ провели спецоперацию в Джанкое: поражены российские поезда с горючим

Нарушена логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Силы специальных операций ВС Украины в ночь на 21 августа успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Спецоперация: нарушена логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму», - пояснили военные.

По данным Генштаба, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой.

Операция состоялась в ночь на 21 августа, когда спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.

«В результате специальных действий затруднено обеспечение южной группировки российских войск. Силы специальных операций: Всегда за чертой!», - добавили в штабе.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев