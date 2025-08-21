ВСУ провели спецоперацию в Джанкое: поражены российские поезда с горючим

ВСУ провели спецоперацию в Джанкое: поражены российские поезда с горючим6
- 21.08.2025, 14:28
Нарушена логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму.
Силы специальных операций ВС Украины в ночь на 21 августа успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Спецоперация: нарушена логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму», - пояснили военные.
По данным Генштаба, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой.
Операция состоялась в ночь на 21 августа, когда спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.
«В результате специальных действий затруднено обеспечение южной группировки российских войск. Силы специальных операций: Всегда за чертой!», - добавили в штабе.