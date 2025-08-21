закрыть
21 августа 2025, четверг, 15:39
Эстония запретила импорт бутана из Беларуси

  • 21.08.2025, 14:35
Эстония запретила импорт бутана из Беларуси

Запрет распространяется и на Россию.

Эстонское правительство ввело запрет на импорт изобутана из России и Беларуси, сообщает err.ee.

«Мы утвердили постановление о запрете импорта изобутана из России и Беларуси. Проще говоря, это бутан», – сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна на правительственной пресс-конференции.

Цахкна напомнил, что в декабре прошлого года ЕС запретил импортировать сжиженный природный газ из России и Беларуси, однако импорт СПГ продолжился под видом бутана.

«Это решение Эстония приняла в рамках национальной санкции, но мы также добиваемся этого на уровне Европейского союза», – сказал Цахкна.

