Эстония запретила импорт бутана из Беларуси 21.08.2025, 14:35

Запрет распространяется и на Россию.

Эстонское правительство ввело запрет на импорт изобутана из России и Беларуси, сообщает err.ee.

«Мы утвердили постановление о запрете импорта изобутана из России и Беларуси. Проще говоря, это бутан», – сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна на правительственной пресс-конференции.

Цахкна напомнил, что в декабре прошлого года ЕС запретил импортировать сжиженный природный газ из России и Беларуси, однако импорт СПГ продолжился под видом бутана.

«Это решение Эстония приняла в рамках национальной санкции, но мы также добиваемся этого на уровне Европейского союза», – сказал Цахкна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com