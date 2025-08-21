ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области1
- 21.08.2025, 14:47
- 1,776
Успех украинских сил показали на видео.
Под контроль Вооруженных Сил Украины было возвращено большую часть населенного пункта Толстое, что в Донецкой области. В сети появилось видео.
Об этом сообщает Telegram ОСУВ «Днепр».
По данным командования, успех стал возможным благодаря слаженным действиям защитников 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Украинские воины неутомимо работают днем и ночью, уничтожая врага с воздуха и на земле, постепенно выбивая оккупантов с украинской территории.
«Благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов беспилотных авиационных комплексов и артиллерийских расчетов удалось достичь этого результата», - говорится в сообщении.
Что известно о селе
Толстое - это село, расположенное в Волновахском районе (в пределах Комарской громады) на юге Донецкой области, недалеко от линии фронта.
Населенный пункт расположен на расстоянии около 7 километров от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.
Вследствие полномасштабного вторжения России село попало в зону постоянной опасности и под регулярными обстрелами. Например, 7 мая 2025 года здесь попали управляемые авиабомбы, разрушив семь жилых домов и транспорт, однако обошлось без жертв.