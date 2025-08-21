ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области 1 21.08.2025, 14:47

Успех украинских сил показали на видео.

Под контроль Вооруженных Сил Украины было возвращено большую часть населенного пункта Толстое, что в Донецкой области. В сети появилось видео.

Об этом сообщает Telegram ОСУВ «Днепр».

По данным командования, успех стал возможным благодаря слаженным действиям защитников 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Украинские воины неутомимо работают днем и ночью, уничтожая врага с воздуха и на земле, постепенно выбивая оккупантов с украинской территории.

«Благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов беспилотных авиационных комплексов и артиллерийских расчетов удалось достичь этого результата», - говорится в сообщении.

Что известно о селе

Толстое - это село, расположенное в Волновахском районе (в пределах Комарской громады) на юге Донецкой области, недалеко от линии фронта.

Населенный пункт расположен на расстоянии около 7 километров от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Вследствие полномасштабного вторжения России село попало в зону постоянной опасности и под регулярными обстрелами. Например, 7 мая 2025 года здесь попали управляемые авиабомбы, разрушив семь жилых домов и транспорт, однако обошлось без жертв.

