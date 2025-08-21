закрыть
Лавров пьет взахлеб

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 21.08.2025, 15:01
  • 3,398
Лавров пьет взахлеб
Сергей Лавров

Такое невозможно делать на трезвую голову.

Министр Лавров возмутился тем, что гарантии безопасности Украине вырабатываются без участия Путина:

«Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы безопасности решать без Российской Федерации. Это не получится… Я уверен, что на Западе, прежде всего, в США, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы безопасности без участия Российской Федерации - это утопия».

Это после 24 февраля? После марта 2014-го года? Здесь же простой вопрос – безопасность от кого нужна Украине? Доказано практикой от кого. Если Путин, Лавров и другие могут что-то гарантировать, то, вероятно, лишь одно - опасность. И еще эта постоянная наглая манера временщика Лаврова вещать, прикрываясь Россией. У нас в России разные мнения о том, что вы вместе с Путиным натворили, Лавров. Усвойте это.

Вообще, когда Лавров заявляет подобные вещи, непонятно, как можно это делать на трезвую голову. В чем здесь причина?

Оказывается, Лавров пишет (или писал раньше) стихи и даже является автором гимна МГИМО. Там есть такие строки: «Учиться - так взахлеб, а пить - так до конца». Похоже, что первая часть фразы давно не актуальна, а вот вторая … Правда, Лавров и Захарова?

Телеграм-канал «СерпомПо»

