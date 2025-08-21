закрыть
21 августа 2025, четверг, 15:39
Ученые рассказали, картины какого цвета стоят дороже

  21.08.2025, 15:08
Фото: Freepik

Есть важное исключение.

Никто до конца не разгадал секреты ценообразования на современном арт-рынке. Разумеется, на стоимость картин влияют известность автора, размер полотна, репутация галереи. Международная группа исследователей захотела проверить, какую роль в этом процессе играют не только традиционные факторы, но и цвет произведения искусства, пишет «Нож».

Команда проанализировала почти 4 тысячи картин, проданных на известных аукционах. В их выборку вошли полотна 13 художников: от Василия Кандинского до Марка Ротко.

Ученые уделили внимание 42 характеристикам произведения. Среди них были цветовая палитра, размер, материал, наличие подписи, упоминание в литературных источниках, число владельцев.

Как выяснилось, сильнее всего на стоимость полотна влияли традиционные факторы: размер полотна, материал и количество выставок. При этом цвет произведения почти не влиял на ценообразование. По мнению авторов, единственное исключение — картины с преобладанием оттенков синего.

Специалисты пришли к выводу, что синий — единственный цвет, использование которого стабильно коррелирует с высокой ценой. Результаты соотносятся с данными из научных работ про картины Пикассо: его полотна с обилием голубого цвета продавались дороже.

