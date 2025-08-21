The Guardian: Трамп принял новое решение по встрече Путина и Зеленского 2 21.08.2025, 15:15

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Москва и Киев должны сами заняться организацией переговоров.

Президент США Дональд Трамп решил оставить попытки организовать двустороннюю встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в американской администрации.

По словам собеседников издания, Трамп решил, что Москва и Киев должны сами заняться организацией очных переговоров президентов, которые, по мнению Трампа, должны стать следующим шагом по завершению войны.

Прямой роли в организации встречи Трамп играть не будет, говорят источники The Guardian. По их словам, в последние дни президент США сообщил советникам, что намерен провести трехсторонний саммит со своим участием после того, как Путин и Зеленский встретятся.

Состоится ли сама встреча, при этом остается неясным, подчеркивает The Guardian.

О планах организовать переговоры, которые стали бы для Путина и Зеленского первой очной встречей с 2021 года, Трамп объявил в понедельник — вскоре после того, как принял в Белом Доме Зеленского, лидеров ЕС и генсека НАТО Марка Рютте. Источники западных СМИ утверждали, что Путин дал согласие на предложение Трампа, которое тот озвучил в телефонном разговоре с президентом РФ.

Однако официального подтверждения от Кремля так и не последовало.

