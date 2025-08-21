Латвия меняет правила въезда для белорусов 21.08.2025, 15:19

С 1 сентября нужно будет заполнить специальную анкету.

С 1 сентября в Латвии изменяется порядок въезда в страну для граждан, происходящих из третьих стран, включая Беларусь.

По новым правилам, чтобы пересечь границу, иностранец должен заранее заполнить анкету на сайте eta.gov.lv и получить ответ – разрешение или отказ. Такая норма закреплена поправками к закону об иммиграции, которые Сейм принял еще в апреле, сообщает press.lv.

Анкету нужно подавать не позднее чем за 48 часов до поездки. В ней необходимо указать следующие сведения:

цель поездки (въезда); планируемый срок и место пребывания;

маршрут поездки;

контактная информация;

выборные должности, которые занимает сам человек или его родственники;

участие в выборах в качестве кандидата;

бывший или действующий статус государственного или муниципального должностного лица;

служба в Вооруженных силах, спецслужбах и пограничной службе, таможне или в органах внутренних дел, юстиции или иностранных дел (в том числе дипломатической службе).

Если информация подана неполно или является ложной, лицу будет грозить административная ответственность.

После отправки анкеты заявителю на указанную электронную почту придет ответ – подтверждение или отказ во въезде. Подавать информацию можно и раньше, чем за двое суток, но, если планы меняются, данные нужно обновлять. При пересечении страны транзитом достаточно указать только доступные контакты.

Новые требования касаются всех граждан третьих стран, не имеющих вида на жительство или визы Латвии и не являющихся гражданами ЕС, стран НАТО, одной из 38 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарии или Бразилии. Это означает, что под действие закона попадают, в частности, белорусы и украинцы, а вот, например, австралийцев или израильтян изменения не касаются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com