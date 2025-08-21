Politico: Как сорвать план Путина 1 21.08.2025, 15:43

Украина сможет перейти к устойчивым наступательным операциям.

По прошествии более трех лет полномасштабного вторжения России, война в Украине перешла в изматывающую фазу: ни победы, ни поражения для сторон не видно. Кремль, тем временем, пересмотрел свои цели и теперь рассчитывает на долгую игру — изнурение Украины и западных союзников, уверяя себя, что Россия не проиграет, даже если не сможет победить быстро, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Украина сохраняет государственность, армию и национальную идентичность, несмотря на тяжёлые потери. Россия контролирует около 19% территории, включая Донбас и сухопутный коридор к Крыму, продвигаясь медленно и платя высокую цену. Потери России исчисляются сотнями тысяч жизней, а экономическое давление на граждан растет. Рост инфляции, санкции и затруднения с мобилизацией создают ограничения для Москвы.

Стратегия Кремля основана на ожидании, что Украина не сможет выдержать долгую войну, а Запад не увеличит военную помощь. Цель Путина — не победа, а истощение противника.

Для того чтобы сломать эту логику, Украине нужна поддержка Запада на длительный срок и в больших масштабах. Это включает не только поставки самолётов, но и боевых машин пехоты, танков, боеприпасов калибра 155 мм, дронов, инженерного оборудования и усиленную логистику для действий на нескольких фронтах.

Если НАТО и США смогут обеспечить такую поддержку на 12–18 месяцев и дольше, Украина сможет перейти от ограниченных успехов к устойчивым наступательным операциям и поставить Москву перед необходимостью пересмотра своих стратегических расчетов.

Таким образом, к очередной годовщине независимости Украины 24 августа Запад должен проявить стратегическую дальновидность — помочь Украине стать достаточно сильной, чтобы сама определять условия завершения войны. Как показал недавний саммит в Вашингтоне, единая Европа готова поддержать страну на приемлемых для неё условиях. Но для этого нужны не обещания, а последовательная и масштабная помощь уже сегодня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com