Синоптики рассказали о погоде на завтра 21.08.2025, 15:47

Захватите с собой зонтик.

Сильные дожди ожидаются в Беларуси 22 августа, в пятницу. Подробности сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в ночные часы будет облачная погода, а днем – облачная с прояснениями. По юго-восточной части Беларуси прогнозируются дожди, местами с грозами. Синоптики предупреждают, что по Гомельской области ночью на большей части территории, а днем местами пройдут сильные дожди.

Ночью и утром возможен туман. Ветер будет преобладать переменных направлений, в момент гроз порывистый. В ночное время температура воздуха составит от +5 градусов по северной части и до +14 градусов – по юго-восточной. Днем температура воздуха будет от +18 до +24 градусов.

