закрыть
21 августа 2025, четверг, 15:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Синоптики рассказали о погоде на завтра

  • 21.08.2025, 15:47
Синоптики рассказали о погоде на завтра

Захватите с собой зонтик.

Сильные дожди ожидаются в Беларуси 22 августа, в пятницу. Подробности сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в ночные часы будет облачная погода, а днем – облачная с прояснениями. По юго-восточной части Беларуси прогнозируются дожди, местами с грозами. Синоптики предупреждают, что по Гомельской области ночью на большей части территории, а днем местами пройдут сильные дожди.

Ночью и утром возможен туман. Ветер будет преобладать переменных направлений, в момент гроз порывистый. В ночное время температура воздуха составит от +5 градусов по северной части и до +14 градусов – по юго-восточной. Днем температура воздуха будет от +18 до +24 градусов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев