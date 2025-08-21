Лавров дезавуировал все договоренности между Трампом и Путиным 7 21.08.2025, 15:59

Глава МИД РФ выставляет новые условия.

Россия отвергает присутствие западных миротворцев в Украине, призывает Киев вернуться к договоренностям, достигнутым на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Об этом объявил глава МИД России Сергей Лавров 21 августа на совместной пресс-конференции после встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Также Лавров назвал условие встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, сообщает vot-tak.tv.

Российский министр иностранных дел обвинил Киев и европейских партнеров в попытках исключить Кремль из гарантий безопасности для Украины. Кроме того, настаивает Лавров, любые такие гарантии должны даваться лишь при условии сохранения Украиной нейтрального и внеблокового статуса.

«Все остальное, все иное, все одностороннее — это, конечно же, бесперспективные затеи», — сказал он.

Лавров напомнил, что Россия была одной из сторон гарантий для Украины в договоренностях, о которых шла речь на переговорах в Стамбуле весной 2022 года. Он подчеркнул, что эти условия были достигнуты по инициативе Киева.

Возможный ввод европейских миротворцев в зону конфликта в рамках его урегулирования глава российского дипведомства также раскритиковал. Само такое предложение он назвал «иностранной интервенцией» на территорию Украины.

«Это будет абсолютно неприемлемо для РФ и для всех здравомыслящих политических сил в Европе», — заявил Лавров.

При этом он допустил встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Последнего Лавров назвал «так называемым украинским руководителем». По словам главы МИД России, очные переговоры между лидерами двух стран могут пройти только после проработки всех вопросов. О чем именно речь, он не уточнил.

