Найдено природное средство для быстрого и безопасного похудения 4 21.08.2025, 16:04

3,122

Первые результаты испытаний на людях могут появиться в течение года.

Китайские исследователи создали съедобные микросферы на основе зеленого чая, витамина Е и морских водорослей, которые препятствуют усвоению жиров в кишечнике. Первые эксперименты на крысах показали, что новый подход к снижению веса может стать более безопасной альтернативой хирургии или лекарствам. Об этом сообщает American Chemical Society (ACS).

Существующие методы борьбы с ожирением часто сопряжены с рисками. Так, бариатрическая хирургия считается эффективной, но является инвазивной процедурой. Лекарственные препараты снижают усвоение жиров, однако могут вызывать тяжелые побочные эффекты, включая повреждения печени и почек.

Чтобы избежать подобных проблем, команда синтезировала растительные микросферы: полифенолы зеленого чая и витамин Е образуют ядро, которое связывает молекулы жиров, а полимер из морских водорослей защищает структуру от разрушения в кислой среде желудка. Попадая в кишечник, сферы расширяются и начинают «захватывать» жиры, выводя их из организма естественным путем.

«Наши микросферы работают прямо в кишечнике, блокируя усвоение жиров мягким и неинвазивным способом», — объяснила Юэ Ву, аспирантка Сычуаньского университета.

При тестировании на крысах, которых держали на жирной диете (60% калорий из жиров), животные, получавшие микросферы, за месяц потеряли около 17% массы тела. У них снизилось количество жировой ткани и повреждений печени, а также увеличилось количество выводимых с калом жиров. При этом побочные эффекты у крыс не наблюдались.

Ученые уже начали сотрудничество с биотехнологической компанией для масштабного производства микросфер и инициировали клиническое исследование с участием 26 человек.

По словам авторов, первые результаты испытаний на людях могут появиться в течение года. Если технология подтвердит эффективность и безопасность, микросферы смогут выпускать в виде добавок к привычной пище.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com