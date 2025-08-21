The Economist: Битва за Шпицберген 21.08.2025, 16:13

2,556

Западные разведки рассказали о новом пункте напряжения.

Внимание Москвы сместилось на Арктику, где расположены российские поселки на Шпицбергене, входящем в состав Норвегии, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Западные разведки опасаются, что этот регион может стать точкой напряженности. В июне глава норвежской разведки адмирал Нильс Андреас Стенсонес заявил, что России все больше внимания обращает на Арктику, поскольку Балтийское море стало «враждебными водами».

Баренцбург и близлежащий Пирамиден, где раньше добывали уголь, теперь переживают демографический спад. Население Баренцбурга сократилось с почти 2 000 человек до около 340. Многие либерально настроенные россияне покинули поселки, перебравшись в более комфортный Лонгйирбюен или за границу. Оставшиеся сталкиваются с ограничениями, даже краткая поездка в Баренцбург для голосования на президентских выборах сопровождалась проверками и наблюдением со стороны местных властей.

С норвежской стороны губернатор Шпицбергена Ларс Фаус сообщает, что напряженности нет, однако официально туристов из Норвегии и других стран не поощряют к посещению российских поселков. Любители туризма все же приезжают, чтобы посмотреть на диких животных и советскую архитектуру.

Ранее взаимодействие между населением Лонгйирбюена и Баренцбурга было более дружелюбным. Сейчас российские парады стали более воинственными, с использованием советской символики и православных атрибутов. Научное сотрудничество также прервано, российские ученые теперь работают только с коллегами из России, что осложняет совместные исследования морских экосистем.

Норвежские власти не планируют разрешать строительство предложенного Россией научного центра для стран Глобального Юга. Тем не менее Баренцбург сохраняет стратегическое значение для Москвы, уголь не оправдывает добычу, но поселок дает России предлог оставаться на архипелаге и укреплять позиции в Арктике.

Российские поселки на Шпицбергене превращаются в изолированные, политически и стратегически значимые анклавы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com