21 августа 2025, четверг, 17:12
Белорусский бензин вывозят в Россию

  • 21.08.2025, 16:19
Белорусский бензин вывозят в Россию

На фоне огромного дефицита.

«Белнефтехим» отмечает рост интереса к поставкам белорусских нефтепродуктов на российский рынок. В концерне заявили, что «оперативно реагируют и стараются удовлетворять возрастающий спрос с учетом экономической эффективности».

«Нефтепродукты беларусских НПЗ для поставки в Российскую Федерацию постоянно представлены на биржевых торгах, — отмечают в „Белнефтехим“. — Во второй половине августа отмечается рост интереса к поставкам белорусских нефтепродуктов на российский рынок. Беларусская сторона оперативно реагирует и старается удовлетворять возрастающий спрос с учетом экономической эффективности».

Тем временем в России оптовые цены на бензин ставят исторические рекорды, на него вырос спрос. Дефициту топлива в РФ во много поспособствовали удары украинских дронов по российским НПЗ.

