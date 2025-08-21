Белорусский бензин вывозят в Россию 6 21.08.2025, 16:19

3,592

На фоне огромного дефицита.

«Белнефтехим» отмечает рост интереса к поставкам белорусских нефтепродуктов на российский рынок. В концерне заявили, что «оперативно реагируют и стараются удовлетворять возрастающий спрос с учетом экономической эффективности».

«Нефтепродукты беларусских НПЗ для поставки в Российскую Федерацию постоянно представлены на биржевых торгах, — отмечают в „Белнефтехим“. — Во второй половине августа отмечается рост интереса к поставкам белорусских нефтепродуктов на российский рынок. Беларусская сторона оперативно реагирует и старается удовлетворять возрастающий спрос с учетом экономической эффективности».

Тем временем в России оптовые цены на бензин ставят исторические рекорды, на него вырос спрос. Дефициту топлива в РФ во много поспособствовали удары украинских дронов по российским НПЗ.

