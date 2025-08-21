У Китая появилась еще одна проблема 2 21.08.2025, 16:26

2,672

Она серьезно влияет на экономику.

Новые данные указывают на усиление проблем на рынке труда Китая. В июле общий уровень безработицы вырос до 5,2% в июне, а безработица среди молодежи достигла 11-месячного максимума в 17,8% против 14,5% месяцем ранее. Ситуацию усугубляет рекордное число выпускников и давление со стороны американских тарифов, пишет FXEmpire (перевод — сайт Charter97.org).

Проблемы наблюдаются и в промышленности. Индекс S&P Global China General Manufacturing PMI снизился с 50,4 в июне до 49,4 в июле, опустившись ниже ключевой отметки 50. Ослабление внутреннего спроса и сокращение экспортных заказов заставляют производителей снижать цены и сокращать персонал.

На фоне роста безработицы падает потребительская активность. В июле розничные продажи выросли всего на 3,7% год к году против 4,8% в июне, несмотря на меры стимулирования.

Правительство обещает новые шаги. Премьер Ли Цян заявил о поддержке потребительского спроса, стабилизации рынка жилья и борьбе с безработицей среди молодежи. Среди возможных мер — стимулы для найма выпускников и реформы рынка труда.

Экономисты прогнозируют, что Китай сможет достичь цели роста ВВП на уровне 5% в 2025 году, но с усилением стимулирующих мер. При этом риски сохраняются — торговые трения, дефляция и зависимость от госстимулов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com