У Китая появилась еще одна проблема

2
  • 21.08.2025, 16:26
  • 2,672
Она серьезно влияет на экономику.

Новые данные указывают на усиление проблем на рынке труда Китая. В июле общий уровень безработицы вырос до 5,2% в июне, а безработица среди молодежи достигла 11-месячного максимума в 17,8% против 14,5% месяцем ранее. Ситуацию усугубляет рекордное число выпускников и давление со стороны американских тарифов, пишет FXEmpire (перевод — сайт Charter97.org).

Проблемы наблюдаются и в промышленности. Индекс S&P Global China General Manufacturing PMI снизился с 50,4 в июне до 49,4 в июле, опустившись ниже ключевой отметки 50. Ослабление внутреннего спроса и сокращение экспортных заказов заставляют производителей снижать цены и сокращать персонал.

На фоне роста безработицы падает потребительская активность. В июле розничные продажи выросли всего на 3,7% год к году против 4,8% в июне, несмотря на меры стимулирования.

Правительство обещает новые шаги. Премьер Ли Цян заявил о поддержке потребительского спроса, стабилизации рынка жилья и борьбе с безработицей среди молодежи. Среди возможных мер — стимулы для найма выпускников и реформы рынка труда.

Экономисты прогнозируют, что Китай сможет достичь цели роста ВВП на уровне 5% в 2025 году, но с усилением стимулирующих мер. При этом риски сохраняются — торговые трения, дефляция и зависимость от госстимулов.

