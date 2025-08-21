В Беларуси вводят новшества для автомобилистов

В Беларуси вводят новшества для автомобилистов1
- 21.08.2025, 16:32
- 2,608
Что изменится.
Правительство подготовило изменения, которые касаются автодорог и дорожной деятельности. Среди прочего чиновники хотят уточнить правила движения и штрафные санкции для транспорта с превышением допустимых параметров, пишет «Зеркало».
В законопроекте предусмотрены изменения для тяжелых и крупногабаритных транспортных средств (ТКТС). Для них прописали условия, по которым те могут проезжать по автодорогам общего пользования с превышением по весу или габаритам. Главное требование — получать для этого специальное разрешение.
«Получение специального разрешения осуществляется в соответствии с законодательством об административных процедурах, — говорится в законопроекте. — Допустимые весовые и габаритные параметры транспортных средств, ставки платы за проезд ТКТС по автомобильным дорогам общего пользования, а также порядок ее расчета, внесения и взимания устанавливаются Лукашенко».
Такие разрешения можно получать и сейчас, но список транспорта, на который их выдают, ограничен.