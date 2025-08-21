закрыть
21 августа 2025, четверг
В четвертом регионе России исчез бензин

  • 21.08.2025, 16:44
В четвертом регионе России исчез бензин

На Курилах запретили продавать больше 10 литров топлива в один руки.

Еще один российский регион столкнулся с нехваткой бензина после того, как удары украинских дронов вывели из строя 4 крупных нефтезавода и парализовали около 13% нефтепереработки в стране, пишет The Moscow Times.

Вслед за оккупированным Крымом, Забайкальем и Приморьем дефицит топлива возник на Курильских островах (входят в Сахалинскую область). Со среды, 20 августа, в Курильском районе введены ограничения на продажу бензина — не более 10 литров в одни руки, объявила администрация Курильского муниципального округа.

Бензин в приоритетном порядке будет поставляться специальным и экстренным службам, а также юрлицам, которые «поддерживают жизнедеятельность района». «Мы надеемся на ваше понимание и терпение», — заявили в пресс-службе округа.

Перебои с бензином могут продолжаться как минимум до 24 августа — тогда на Итуруп поступит 19,4 тонны бензина АИ-92 и 19,6 тонны АИ-95. Судно «Анатолий Иванов» отправится на остров в ближайшие дни, заверили в администрации.

C начала августа из-за ударов БПЛА в России остановились Сызранский, Новокуйбышевский, Саратовский и Волгоградский НПЗ. Половину мощностей остановил Рязанский завод «Роснефти», снабжающий топливом Москву и область. Атакам беспилотников подверглись также Славянский, Афипский и Новошахтинский НПЗ.

