У футболиста варшавской «Легии» Ильи Шкурина закончился белорусский паспорт

  • 21.08.2025, 16:53
У футболиста варшавской «Легии» Ильи Шкурина закончился белорусский паспорт
Илья Шкурин

Белорус не смог полететь с командой в Шотландию.

26-летний белорусский форвард польской «Легии» Илья Шкурин не сможет принять участие в первом матче плей-офф Лиги конференций против шотландского «Хиберниана».

Как сообщает пресс-служба варшавян, причина этого — в отсутствии возможности получить визу в Великобританию для граждан Беларуси в столь сжатые сроки.

У белоруса закончился паспорт. Футболист получил польский проездной документ, дающий ему право на поездки по Европейскому Союзу. Но для визита в Шотландию нужна виза, которую в проездной документ не ставят.

Отметим, что августе 2020 года Илья Шкурин поддержал протесты и отказался играть за сборную страны, пока у власти остается Лукашенко. В 2022 году белорус поддержал борющихся за свободу украинцев.

