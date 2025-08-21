закрыть
21 августа 2025, четверг
Канцлер Мерц появился в Овальном кабинете в особенном галстуке

  • 21.08.2025, 16:56
Канцлер Мерц появился в Овальном кабинете в особенном галстуке
Фридрих Мерц

Глава правительства Германии выбрал аксессуар со слонами.

Канцлер Германии Фридрих Мерц осознанно выбрал галстук со слонами (слон является символом Республиканской партии США) на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Майер.

«Я слышал, что этот галстук был выбран совершенно осознанно. Однако, помимо этого, мне неизвестны какие-либо более подробные предпочтения по дизайну или стилю», — подчеркнул он.

До этого в сети появилось фото, где видно, что Мерц на встречу по Украине надел синий галстук с белыми слонами.

