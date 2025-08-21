Психологи рассказали, как лучше утешить друга 21.08.2025, 17:07

Не все слова помогают.

Поддержать друга, переживающего разрыв отношений, бывает сложно. Эксперты предупреждают, что фразы вроде «время лечит» или «лучший способ забыть одного – встретить другого», могут звучать как «токсичный позитив» и лишь усилят боль. Также не стоит обесценивать отношения словами «хорошо, что вы не были женаты» или спрашивать, почему человек «до сих пор не отошел», пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Психологи советуют начинать разговор нейтрально: «Это важная новость» или «Как ты себя чувствуешь?», не делая предположений. Полезно напомнить, что эмоции могут меняться: «Нормально чувствовать разное – сегодня плохо, завтра чуть лучше».

Если друг сам решил разорвать отношения, можно поздравить: «Теперь у тебя есть пространство для нового». Также важны слова поддержки: «Ты сделал все, что мог» или «Теперь у тебя есть ясность». Для тех, кто вышел из токсичных отношений, важно подчеркнуть безопасность и предложить помощь.

Кроме слов, предлагайте совместные активности: прогулка, кино, любимое занятие. Главное – дать понять, что человек не один.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com