Психологи рассказали, как лучше утешить друга
- 21.08.2025, 17:07
Не все слова помогают.
Поддержать друга, переживающего разрыв отношений, бывает сложно. Эксперты предупреждают, что фразы вроде «время лечит» или «лучший способ забыть одного – встретить другого», могут звучать как «токсичный позитив» и лишь усилят боль. Также не стоит обесценивать отношения словами «хорошо, что вы не были женаты» или спрашивать, почему человек «до сих пор не отошел», пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Психологи советуют начинать разговор нейтрально: «Это важная новость» или «Как ты себя чувствуешь?», не делая предположений. Полезно напомнить, что эмоции могут меняться: «Нормально чувствовать разное – сегодня плохо, завтра чуть лучше».
Если друг сам решил разорвать отношения, можно поздравить: «Теперь у тебя есть пространство для нового». Также важны слова поддержки: «Ты сделал все, что мог» или «Теперь у тебя есть ясность». Для тех, кто вышел из токсичных отношений, важно подчеркнуть безопасность и предложить помощь.
Кроме слов, предлагайте совместные активности: прогулка, кино, любимое занятие. Главное – дать понять, что человек не один.