Трамп: Невозможно выиграть войну, не атакуя захватчика
- 21.08.2025, 17:29
Президент США сделал интригующее заявление.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он не позволил Украине атаковать страну-агрессора Россию. Об этом он написал в Truth Social во вторник, 21 августа.
Трамп сравнил ситуацию с командой, которая имеет отличную защиту, но не может атаковать, что, по его словам, делает победу невозможной.
«Выиграть войну, не атакуя страну-захватчика, очень трудно, если вообще возможно. Это как замечательная спортивная команда, имеющая фантастическую защиту, но ей не позволяют играть в нападении. Нет ни одного шанса на победу! Так же и с Украиной и Россией», — пишет американский президент.
Он добавил, что из-за «Байдена Украина могла только защищаться.
«Криворукий и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине бороться, а только защищаться, обороняться. Что из этого получилось? Как бы там ни было, это война, которая НИКОГДА бы не произошла, если бы я был президентом — НОЛЬ ШАНСОВ. Интересные времена впереди!!!» — говорится в заметке.