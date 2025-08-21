закрыть
21 августа 2025, четверг
Северная Корея неожиданно отозвала своих высших офицеров из России

  • 21.08.2025, 17:33
Северная Корея неожиданно отозвала своих высших офицеров из России

Они прибыли в Пхеньян.

Несколько северокорейских командиров вернулись из России, что может свидетельствовать об уменьшении военной роли КНДР и потенциально позволит умалить ее роль в любых мирных переговорах по войне против Украины, сообщает газета The Wall Street Journal.

Газета ссылается на снимки, которые в четверг, 21 августа, опубликовали в северокорейских государственных СМИ.

На фото видно более десятка командиров, которые стоят в личном кабинете Ким Чен Ына. Их приветствовали как «героев» за бои против ВСУ в Курской области.

WSJ отмечает, что по меньшей мере двух присутствующих — генерал-полковника Ким Йон Бока и генерал-майора Син Кум Чоля — лично обнимал глава Кремля Владимир Путин на параде на Красной площади 9 мая. По сообщению государственных СМИ, они прибыли в Пхеньян на первую в Северной Корее церемонию награждения за участие в зарубежной операции.

