Северная Корея неожиданно отозвала своих высших офицеров из России

Северная Корея неожиданно отозвала своих высших офицеров из России1
- 21.08.2025, 17:33
Они прибыли в Пхеньян.
Несколько северокорейских командиров вернулись из России, что может свидетельствовать об уменьшении военной роли КНДР и потенциально позволит умалить ее роль в любых мирных переговорах по войне против Украины, сообщает газета The Wall Street Journal.
Газета ссылается на снимки, которые в четверг, 21 августа, опубликовали в северокорейских государственных СМИ.
На фото видно более десятка командиров, которые стоят в личном кабинете Ким Чен Ына. Их приветствовали как «героев» за бои против ВСУ в Курской области.
WSJ отмечает, что по меньшей мере двух присутствующих — генерал-полковника Ким Йон Бока и генерал-майора Син Кум Чоля — лично обнимал глава Кремля Владимир Путин на параде на Красной площади 9 мая. По сообщению государственных СМИ, они прибыли в Пхеньян на первую в Северной Корее церемонию награждения за участие в зарубежной операции.