Когда начнет «искрить» между Россией и Китаем? 21.08.2025, 17:48

За фасадом стратегического единства скрываются серьезные противоречия.

В 2022 году Москва и Пекин заявили о «партнерстве без границ» – шаг, сделанный еще до вторжения России в Украину, но не раз подтвержденный после. На глобальном уровне у них общие цели: сдерживание США и подрыв западного доминирования, пишет Институт исследований внешней политики (FPRI) (перевод — сайт Charter97.org).

Они вместе продвигают идею многополярного мира через структуры вроде БРИКС и ШОС, выступают против расширения НАТО и влияния Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако за фасадом стратегического единства скрываются серьезные противоречия. Россия и Китай остаются не только партнерами, но и потенциальными соперниками. Особенно заметно это в экономике: китайский ВВП в восемь раз больше российского, а Россия все больше превращается в поставщика сырья для Китая. Такое неравенство вызывает тревогу в Москве.

Дополнительное напряжение вносит история. В Пекине до сих пор помнят «неравноправные договоры» XIX века, по которым Россия получила 1,5 млн кв. км китайских земель. Москва же считает эти территории законно присоединенными. Разные трактовки советско-китайского раскола 1960-х только усиливают недоверие.

К тому же интересы двух стран в Азии не всегда совпадают. Тесные связи России с Вьетнамом и Индией – давними оппонентами Китая – создают почву для скрытой конкуренции. А территориальные амбиции Пекина в Южно-Китайском море и стремление Москвы укрепить военное присутствие в регионе могут стать точкой трения.

Несмотря на это, общая цель – противостояние США и Западу — пока перевешивает разногласия. Но вопрос остается открытым: смогут ли Москва и Пекин сохранить союз, если история и геополитика вновь разведут их по разные стороны баррикад?

