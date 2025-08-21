Может ли появиться зависимость от ИИ? 21.08.2025, 17:54

Сэм Альтман

Отвечает глава OpenAI.

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что «менее 1%» пользователей ИИ имеют нездоровые отношения с чат-ботами вроде ChatGPT. Однако эксперты считают, что даже такой показатель может быть угрожающим, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Альтман сделал этот комментарий на ужине с прессой в Сан-Франциско 14 августа 2025 года. По его словам, проблема минимальна, но фактических данных для подтверждения оценки компания не предоставила. При 700 млн активных пользователей ChatGPT даже 1% означает около 7 млн человек, а при 0,5% — примерно 3,5 млн. Если учесть все генеративные ИИ, число может достигать десятков миллионов.

Почему это важно? Использование ИИ для психологической поддержки стремительно растет. Люди предпочитают ИИ как круглосуточного «советчика», доступного почти бесплатно. Однако специалисты предупреждают о рисках формирования зависимости и эмоциональной привязанности.

Эксперты выделяют шесть признаков нездоровых отношений с ИИ: чрезмерная зависимость, замена живого общения, эмоциональная привязанность, компульсивное использование, поиск подтверждения и иллюзия взаимной любви.

Опасность в том, что проблема развивается по спектру — от «зеленой зоны» (здоровое взаимодействие) до «красной» (глубокая зависимость и разрушение социальных связей).

Рост популярности ИИ может усилить масштабы проблемы. Эксперты призывают отслеживать ранние стадии зависимости, чтобы не допустить психологических кризисов.

Вопрос остается открытым: даже если «меньше 1%» — это миллионы людей, готов ли мир к таким последствиям цифровой зависимости?

