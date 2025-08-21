Трамп сравнил снимок со встречи с Путиным с фото Никсона и Хрущева

Трамп сравнил снимок со встречи с Путиным с фото Никсона и Хрущева1
Президент США вспомнил о перепалке Никсона с Хрущевым, вошедшую в историю как «кухонные дебаты».
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фото с российским диктатором Владимиром Путиным, сделанное на недавней встрече в Анкоридже на Аляске. Коллаж дополнил другой снимок 1959 г., на котором изображены вице-президент США Ричард Никсон и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв.
На обеих фотографиях американские политики похожим образом показывают пальцем в сторону российских коллег. Второе фото запечатлело приезд Никсона в Москву. Снимок принадлежит фотографу Эллиотту Эрвитту.
Между политиками из США и СССР в 1959 г. случилась словесная перепалка перед открытием американской торговой выставки в московских «Сокольниках».
Политики остановились перед макетом американской кухни, где была представлена домашняя техника — стиральные машины, тостеры и соковыжималки. Там между ними произошла словесная перепалка, прозванная «кухонные дебаты».
Хрущев сказал, что советские граждане ценят более важные вещи, а не роскошь и иронически спросил Никсона, есть ли машина, которая «кладет еду в рот и проталкивает ее внутрь».
«Вы, американцы, ожидаете, что советские люди будут поражены. Это не так. Все эти вещи есть в наших новых квартирах», — сказал Хрущев. Никсон ответил, что цели удивить советских граждан не было, организаторы хотели «продемонстрировать наше право выбора», и что все дома не должны быть построены одинаково.