закрыть
21 августа 2025, четверг, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп сравнил снимок со встречи с Путиным с фото Никсона и Хрущева

1
  • 21.08.2025, 18:04
  • 1,620
Трамп сравнил снимок со встречи с Путиным с фото Никсона и Хрущева

Президент США вспомнил о перепалке Никсона с Хрущевым, вошедшую в историю как «кухонные дебаты».

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фото с российским диктатором Владимиром Путиным, сделанное на недавней встрече в Анкоридже на Аляске. Коллаж дополнил другой снимок 1959 г., на котором изображены вице-президент США Ричард Никсон и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв.

На обеих фотографиях американские политики похожим образом показывают пальцем в сторону российских коллег. Второе фото запечатлело приезд Никсона в Москву. Снимок принадлежит фотографу Эллиотту Эрвитту.

Между политиками из США и СССР в 1959 г. случилась словесная перепалка перед открытием американской торговой выставки в московских «Сокольниках».

Политики остановились перед макетом американской кухни, где была представлена домашняя техника — стиральные машины, тостеры и соковыжималки. Там между ними произошла словесная перепалка, прозванная «кухонные дебаты».

Хрущев сказал, что советские граждане ценят более важные вещи, а не роскошь и иронически спросил Никсона, есть ли машина, которая «кладет еду в рот и проталкивает ее внутрь».

«Вы, американцы, ожидаете, что советские люди будут поражены. Это не так. Все эти вещи есть в наших новых квартирах», — сказал Хрущев. Никсон ответил, что цели удивить советских граждан не было, организаторы хотели «продемонстрировать наше право выбора», и что все дома не должны быть построены одинаково.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук