Кирстен Данст хочет сняться в фильме по мотивам детской игры 21.08.2025, 18:16

Сиквел будет «невероятно увлекательным».

После того как «Minecraft в кино» побил несколько рекордов и собрал почти 995 миллионов долларов по всему миру, актриса Кирстен Данст выразила желание присоединиться к франшизе, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Оскароносная актриса отметила, что ее детям понравился оригинальный фильм по популярной видеоигре, и она хочет участвовать в проекте, который принесет финансовый успех. «Может, я просто снимусь в фильме, где не потеряю деньги?» — шутливо сказала Данст в интервью.

Режиссер первой части Джаред Хесс ранее заявлял, что сиквел «был бы невероятно увлекательным», особенно после рекордного проката первой части. «Мы получили огромное удовольствие, снимая этот фильм, и мир игры настолько огромен, что в первой части осталось много чего, чего мы не успели показать. Сиквел был бы отличной возможностью вернуться в этот мир», — добавил Хесс.

В конце оригинального фильма в титрах был показан «еще один ключевой персонаж» — Алекс, что вызвало бурю интереса у фанатов. Хесс отметил, что в сиквеле точно появятся Стив (Джек Блэк) и Алекс. Хотя голос Алекс озвучивала Кейт Маккиннон, лицо персонажа не показывалось, поэтому, возможно, Данст сможет вернуться к своему образу с рыжими волосами для этой роли.

Последний выход Данст на большой экран состоялся в фильме «Гражданская война» Алекса Гарленда (2024), собравшем более 127 миллионов долларов, что стало рекордом студии A24. Самым кассовым фильмом актрисы остается «Человек-паук 3» (2007) с мировыми сборами 892 миллиона долларов.

Фанаты уже с нетерпением ждут официального анонса сиквела и участия новых звезд.

