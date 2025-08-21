закрыть
Три страны готовятся к возможному вторжению России после окончания войны в Украине

Три страны готовятся к возможному вторжению России после окончания войны в Украине

Проект получил название «Балтийская линия обороны».

Литва, Латвия и Эстония начали укрепление своих границ на случай возможной агрессии со стороны России после завершения войны в Украине. Литва, граничащая с Беларусью и российским Калининградом, разработала план, включающий минные поля и мосты, подготовленные к подрыву, уходящие на глубину 50 км территории, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Проект «Балтийская линия обороны» объединит три страны и протянется от Калининграда до устья реки Нарва. Он будет включать около 1000 бетонных бункеров, противотанковые рвы и линии снабжения. Цель — не создать непроходимый барьер, а замедлить продвижение противника и направить его в зоны, удобные для обороны.

По словам бывшего министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, наибольшая опасность для стран Балтии наступит сразу после возможного прекращения огня в Украине. «Путин не даст нам ждать 10 лет», — отметил он.

Стоимость проекта оценивается примерно в 70 млн евро для каждой страны, что является значительной частью их оборонных бюджетов, но несопоставимо с расходами на длительную войну.

Опасения усиливаются тем, что в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину российская армия захватила территорию, вдвое превышающую размер Литвы. «У нас нет стратегической глубины. Россияне могут пройти через страну за часы, если не дни», — подчеркнул Ландсбергис.

