Картошка, огурцы, яблоки: почем сейчас принимают урожай? 21.08.2025, 18:22

Для многих белорусов это хорошая возможность получить дополнительный доход.

Белкоопсоюз активно скупает у населения сельхозпродукцию.

Об актуальных расценках, по которым можно сдать выращенный урожай, рассказала зампредседателя правления Оксана Скиндер.

По ее словам, за первые семь месяцев этого года у белорусов закупили 4,6 тыс. тонн картофеля, 12 тыс. тонн овощей и более 2 тыс. тонн плодов и ягод.

Общая сумма, выплаченная гражданам за выращенную продукцию, составила порядка Br162 млн.

Цены на урожай

Цены зависят от спроса, качества, сорта, размера и урожайности и могут меняться несколько раз в день.

Текущие расценки за 1 кг:

картофель – Br0,8–1,3

огурцы – Br2–2,5

томаты – Br2–3,5

капуста – Br0,4–0,7

чеснок – Br5–6

яблоки (за товарные плоды) – Br3–3,5

яблоки (для промпереработки) – Br0,3–0,35

голубика – Br10–13

малина – Br7–9,5

лисички – Br3–8.

