Картошка, огурцы, яблоки: почем сейчас принимают урожай?
- 21.08.2025, 18:22
Для многих белорусов это хорошая возможность получить дополнительный доход.
Белкоопсоюз активно скупает у населения сельхозпродукцию.
Об актуальных расценках, по которым можно сдать выращенный урожай, рассказала зампредседателя правления Оксана Скиндер.
По ее словам, за первые семь месяцев этого года у белорусов закупили 4,6 тыс. тонн картофеля, 12 тыс. тонн овощей и более 2 тыс. тонн плодов и ягод.
Общая сумма, выплаченная гражданам за выращенную продукцию, составила порядка Br162 млн.
Цены на урожай
Цены зависят от спроса, качества, сорта, размера и урожайности и могут меняться несколько раз в день.
Текущие расценки за 1 кг:
картофель – Br0,8–1,3
огурцы – Br2–2,5
томаты – Br2–3,5
капуста – Br0,4–0,7
чеснок – Br5–6
яблоки (за товарные плоды) – Br3–3,5
яблоки (для промпереработки) – Br0,3–0,35
голубика – Br10–13
малина – Br7–9,5
лисички – Br3–8.
