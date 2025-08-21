Reuters: США могут закрыть небо над Украиной в качестве гарантии безопасности Киеву 3 21.08.2025, 19:13

2,020

Подробности.

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) США могут обеспечить над Украиной бесполетную зону как один из вариантов послевоенных гарантий безопасности для страны, уже 3,5 года отражающей российскую агрессию. Кроме того, «воздушная» поддержка со стороны Вашингтона может включать большое количество систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских военных, которые совместно с европейскими коллегами подготовили варианты помощи Украине с задействованием своих вооруженных сил.

«Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий», — сказано в заявлении военного ведомства США. Встречи между главами оборонных ведомств Штатов, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины прошли в Вашингтоне со вторника, когда в Белом доме состоялся саммит по вопросу завершения войны, по четверг.

Официальные лица стран-союзников разрабатывали сценарии военной помощи Киеву с учетом необходимости определить, что будет одновременно осуществимо с военной точки зрения и приемлемо для Кремля, отмечает Reuters. Одним из вариантов была отправка в Украину европейских войск, но под контролем за миротворцами со стороны США. Однако Москва неоднократно выступала против присутствия войск НАТО в Украине.

19 августа в интервью Fox News президент Дональд Трамп упомянул, что среди гарантий безопасности Киеву, которые предоставит Вашингтон, может быть в том числе поддержка американской авиации. «Мы готовы помочь им во всем, особенно, пожалуй, можно говорить о воздушной поддержке, потому что ни у кого нет таких возможностей, какие имеем мы», — заявлял глава Белого дома. При этом он подчеркивал, что о членстве Украины в НАТО речь не идет.

The Times сообщала, что представители европейских стран во время встречи с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Дэном Кейном в среду предложили разместить американские истребители F-35 в Румынии, чтобы сдержать Россию от повторного вторжения после достижения договоренности о мире в Украине. В этой стране НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com