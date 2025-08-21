Минчане приехали в Гродно спрыгнуть с вышки сотовой связи 1 21.08.2025, 19:17

1,704

иллюстративное фото

Их задержали.

Группу столичных роупджамперов, которые собирались спрыгнуть с вышки сотовой связи, задержали в Гродно, сообщили в МВД.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Как рассказали в МВД, «группа лиц, приехавших из столицы», незаконно проникла на территорию сотовой вышки вблизи Южного рынка в Гродно.

«Целью нарушителей была подготовка площадки для проведения опасного развлечения — джампинга (прыжков с высоты). Установлено: организаторы через интернет активно привлекали желающих рискнуть своим здоровьем и жизнью, назначая время и место», — рассказали в ведомстве.

В МВД отметили, что милиционеры смогли «предотвратить потенциальную трагедию и задержать нарушителей до прихода их клиентов».

В ведомстве напомнили, что проникновение на охраняемые объекты категорически запрещено и является «грубейшим нарушением закона». За это можно получить от 2 до 30 рублей (от 84 до 1260 рублей) штрафа или арест.

