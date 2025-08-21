закрыть
21 августа 2025, четверг, 20:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчане приехали в Гродно спрыгнуть с вышки сотовой связи

1
  • 21.08.2025, 19:17
  • 1,704
Минчане приехали в Гродно спрыгнуть с вышки сотовой связи
иллюстративное фото

Их задержали.

Группу столичных роупджамперов, которые собирались спрыгнуть с вышки сотовой связи, задержали в Гродно, сообщили в МВД.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Как рассказали в МВД, «группа лиц, приехавших из столицы», незаконно проникла на территорию сотовой вышки вблизи Южного рынка в Гродно.

«Целью нарушителей была подготовка площадки для проведения опасного развлечения — джампинга (прыжков с высоты). Установлено: организаторы через интернет активно привлекали желающих рискнуть своим здоровьем и жизнью, назначая время и место», — рассказали в ведомстве.

В МВД отметили, что милиционеры смогли «предотвратить потенциальную трагедию и задержать нарушителей до прихода их клиентов».

В ведомстве напомнили, что проникновение на охраняемые объекты категорически запрещено и является «грубейшим нарушением закона». За это можно получить от 2 до 30 рублей (от 84 до 1260 рублей) штрафа или арест.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук