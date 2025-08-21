закрыть
Сырский рассказал, как ВСУ срезают Добропольский выступ

  • 21.08.2025, 19:21
  • 1,514
Сырский рассказал, как ВСУ срезают Добропольский выступ
Александр Сырский

Украинские воины зачистили шесть пунктов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский посетил Покровское направление. В частности он побывал в подразделениях, которые проводят стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сырского.

«Мое особое внимание — тем участкам фронта, где тяжелее всего. Отработал на выезде на Покровском направлении, в частности в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе», - написал он.

Сырский отметил, что несмотря на численное преимущество россиян, задействованные на направлении подразделения ВСУ и Национальной гвардии Украины уже зачистили шесть населенных пунктов и ликвидировали сотни российских солдат.

«Заслушал доклады командиров об особенностях оперативной обстановки, проблемных вопросах и потребностях подразделений. Отдал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны. Ключевая задача — эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизнь защитников Украины», - написал генерал.

Сырский добавил, что очень результативно отработали в операционной зоне отдельной территориальной группировки «Донецк» подразделения вновь созданных армейских корпусов. Они приняли свои полосы ответственности и уничтожают россиян.

