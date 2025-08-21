Прэзідэнт Гандлёвай палаты ЗША ва Украіне заклікаў Трамп дзейнічаць пасля ўдару па Flex
- 21.08.2025, 19:53
Эндзі Гундэр заявіў, што Расія наносіць удар па амерыканскіх інтарэсах і каштоўнасцях ва Украіне.
Кіраўнік Амерыканскай гандлёвай палаты ва Украіне Эндзі Гундэр звярнуўся да прэзідэнта ЗША Дональда Трампа з заклікам супрацьстаяць расійскаму дыктатару Уладзіміру Пуціну. Свой зварот кіраўнік арганізацыі размясціў у сацыяльнай сетцы Х.
Гундэр паведаміў, што ў ноч на 21 жніўня расейскія ракеты атакавалі завод кампаніі Flex у Мукачава, што з'яўляецца «адной з найбуйнейшых амерыканскіх інвестыцый ва Украіне».
"Расія працягвае знішчаць і зневажаць амерыканскі бізнес ва Украіне, наносячы ўдары па кампаніям, якія інвесціруюць і гандлююць на фондавых рынках ЗША", – заявіў ён.
Гандэр падкрэсліў, што Масква "не толькі знішчае Украіну, але і падрывае лідэрства ЗША, каштоўнасці і амерыканскі бізнес".
Прэзідэнт гандлёвай палаты заклікаў Трамп падтрымаць амерыканскі бізнес ва Украіне і «каштоўнасці, якія пабудавалі Амерыку».
«Расея не імкнецца да міру. Трэба паказаць Пуціну, што ЗША абараняюць сваіх», - лічыць Гундэр.