На одной из минских станций метро начинают ремонт эскалаторов
- 21.08.2025, 20:08
Работы продлятся до 31 декабря.
На станции метро «Площадь Якуба Коласа» 21 августа с 20.00 начинается поэтапный плановый капитальный ремонт эскалаторов 1, 2 и 3, который продлится до 31 декабря. Об этом сообщает минский метрополитен.
В метро отметили, что ремонтные работы будут производиться последовательно на одном из эскалаторов, а соседние, как обычно, будут работать в штатном режиме на спуск и на подъем соответственно.
«Поэтому пассажиры не почувствуют никаких неудобств», — заверили в метрополитене.