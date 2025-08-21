закрыть
На одной из минских станций метро начинают ремонт эскалаторов

  • 21.08.2025, 20:08
На одной из минских станций метро начинают ремонт эскалаторов

Работы продлятся до 31 декабря.

На станции метро «Площадь Якуба Коласа» 21 августа с 20.00 начинается поэтапный плановый капитальный ремонт эскалаторов 1, 2 и 3, который продлится до 31 декабря. Об этом сообщает минский метрополитен.

В метро отметили, что ремонтные работы будут производиться последовательно на одном из эскалаторов, а соседние, как обычно, будут работать в штатном режиме на спуск и на подъем соответственно.

«Поэтому пассажиры не почувствуют никаких неудобств», — заверили в метрополитене.

