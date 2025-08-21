Линдси Грэм: Россия похитила почти 20 тысяч украинских детей 1 21.08.2025, 20:15

В США инициировали законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что во время войны Россия насильно вывезла из Украины по меньшей мере 19 500 детей. Об этом он сообщил в своей заметке на платформе Х.

Политик подчеркнул, что такие действия являются «варварскими и отвратительными», ведь они лишают детей права на семью и родную землю. Он также напомнил, что уже ранее выступал с инициативой принятия законопроекта, который официально признает Россию государством-спонсором терроризма в случае отказа вернуть похищенных детей.

«Этот шаг сделает любое сотрудничество или бизнес с путинской Россией токсичными для международных компаний и правительств», - подчеркнул сенатор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com