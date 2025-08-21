закрыть
21 августа 2025, четверг, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Линдси Грэм: Россия похитила почти 20 тысяч украинских детей

1
  • 21.08.2025, 20:15
Линдси Грэм: Россия похитила почти 20 тысяч украинских детей

В США инициировали законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что во время войны Россия насильно вывезла из Украины по меньшей мере 19 500 детей. Об этом он сообщил в своей заметке на платформе Х.

Политик подчеркнул, что такие действия являются «варварскими и отвратительными», ведь они лишают детей права на семью и родную землю. Он также напомнил, что уже ранее выступал с инициативой принятия законопроекта, который официально признает Россию государством-спонсором терроризма в случае отказа вернуть похищенных детей.

«Этот шаг сделает любое сотрудничество или бизнес с путинской Россией токсичными для международных компаний и правительств», - подчеркнул сенатор.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук