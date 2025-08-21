Линдси Грэм: Россия похитила почти 20 тысяч украинских детей

Линдси Грэм: Россия похитила почти 20 тысяч украинских детей1
- 21.08.2025, 20:15
В США инициировали законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что во время войны Россия насильно вывезла из Украины по меньшей мере 19 500 детей. Об этом он сообщил в своей заметке на платформе Х.
Политик подчеркнул, что такие действия являются «варварскими и отвратительными», ведь они лишают детей права на семью и родную землю. Он также напомнил, что уже ранее выступал с инициативой принятия законопроекта, который официально признает Россию государством-спонсором терроризма в случае отказа вернуть похищенных детей.
«Этот шаг сделает любое сотрудничество или бизнес с путинской Россией токсичными для международных компаний и правительств», - подчеркнул сенатор.