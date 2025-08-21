Дочь Келлога о желании Путина получить кусок Украины: А я хочу Mercedes 21.08.2025, 20:23

Меган Моббс

Меган Моббс заявила, что «международное право не может быть отменено агрессией».

Дочь специального представителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс 21 августа в соцсети Х раскритиковала обсуждения раздела Украины по требованию диктатора России Владимира Путина.

«Я не понимаю логику того, что Россия хочет территорию, и это считается разумным требованием. Я хочу Mercedes G-Wagon, но если я вломлюсь в автосалон и попытаюсь его украсть, меня по праву арестуют», – написала она.

Моббс заявила, что «международное право не может быть отменено агрессией».

