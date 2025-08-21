Соболенко и Саснович узнали соперниц на старте US Open 21.08.2025, 20:27

Фото: Reuters

Арина Соболенко (слева) и Александра Саснович

Азаренко ждет квалификатора.

В основной сетке последнего в нынешнем сезоне турнира из серии «Большого шлема» пока три белоруски. Но, возможно, будет и больше, если Ирина Шиманович и Кристина Дмитрук смогут преодолеть квалификационный барьер. Вчера они должны были сыграть полуфинальные встречи.

Арина Соболенко для начала сыграет с Ребекой Машаровой из Швейцарии. Интересно, что они два месяца назад они уже встречались: в Берлине белоруска победила в двух сетах.

Александра Саснович померится силами с Ивой Йович из США. Это будет их первое очное свидание.

Виктория Азаренко свою соперницу еще не знает — это будет известно после завершения квалификации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com