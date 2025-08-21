закрыть
21 августа 2025, четверг, 20:44
Соболенко и Саснович узнали соперниц на старте US Open

  • 21.08.2025, 20:27
Соболенко и Саснович узнали соперниц на старте US Open
Фото: Reuters
Арина Соболенко (слева) и Александра Саснович

Азаренко ждет квалификатора.

В основной сетке последнего в нынешнем сезоне турнира из серии «Большого шлема» пока три белоруски. Но, возможно, будет и больше, если Ирина Шиманович и Кристина Дмитрук смогут преодолеть квалификационный барьер. Вчера они должны были сыграть полуфинальные встречи.

Арина Соболенко для начала сыграет с Ребекой Машаровой из Швейцарии. Интересно, что они два месяца назад они уже встречались: в Берлине белоруска победила в двух сетах.

Александра Саснович померится силами с Ивой Йович из США. Это будет их первое очное свидание.

Виктория Азаренко свою соперницу еще не знает — это будет известно после завершения квалификации.

